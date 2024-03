di Redazione, pubblicato il: 16/03/2024

L’Inter torna al lavoro dopo la sconfitta di Madrid, obbiettivo riprendere immediatamente la corsa verso lo scudetto mettendosi alle spalle la delusione europea. Dalla Pinetina non arrivano notizie confortanti per Carlos Augusto. Il brasiliano ha lavorato anche oggi a parte, l’elongazione muscolare subita nel match contro il Bologna non è ancora risolta.

Molto probabilmente l’ex Monza non farà parte dei convocati per la gara contro i campioni d’Italia privando Inzaghi di una delle rotazioni che nelle ultime settimane avevano offerto garanzie importanti.