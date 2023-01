Brozovic-Inter, stop più lungo del previsto? Ecco quando potrebbe davvero tornare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/01/2023

Brozovic-Inter, l’infortunio del centrocampista croato potrebbe essere più lungo del previsto. Tornato a Milano dopo aver ottenuto un ottimo terzo posto con la sua Croazia al Mondiale in Qatar, non sono arrivate buone notizie per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Infatti, il centrocampista nerazzurro, dopo l’infortunio rimediato contro l’Argentina in semifinale, non è riuscito più a vedere il campo.

Secondo quanto rivelato dal comunicato diramato dalla società nerazzurra, Epic Brozo, dovrebbe saltare le prossime tre partite, compresa la Coppa Italia. Ma l’impressione, così come è stato per Romelu Lukaku, è che lo stop potrebbe essere di durata più lunga per lui. A rivelarlo, infatti, è stato il giornalista di Libero, molto informato sulle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin.

Brozovic-Inter, l’infortunio potrebbe essere più lungo di quanto si immagini: il giornalista rivela tutto sull’entità

Come detto, Brozovic, ha subito l’ennesimo infortunio di questa stagione, ad oggi non positiva per il centrocampista croato. Simone Inzaghi, infatti, non è quasi mai riuscito ad averlo e quando lo ha avuto non è mai stato al pieno della forma. Adesso, l’entità di questo altro guaio fisico, potrebbe essere superiore rispetto a quanto comunicato ufficialmente dall’Inter.

Di questo, attraverso i suoi profili social, ha parlato Fabrizio Biasin che, a tal proposito, ha scritto: “Conoscendo la zona dell’infortunio di Brozovic, il polpaccio, so che è il muscolo peggiore per i calciatori. Il rischio è che torni, ma non sei guarito e ti fermi di nuovo. Mi sbaglierò e lo spero tantissimo, ma la mia sensazione è che si vada oltre i 10 giorni. La vedo dura per la Supercoppa Italiana contro il Milan”. Insomma, così fosse sarebbe un’altra pessima notizia per Inzaghi in una stagione non iniziata bene e che mette ancora tanti ostacoli di fronte al tecnico.