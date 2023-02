Brozovic-Inter, il croato ha le idee chiare sul futuro: la sua intenzione fin da subito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/02/2023

Brozovic-Inter, il croato ha le idee chiare sul futuro. Sia a gennaio che nella giornata di oggi, si è tanto parlato di un futuro di Marcelo Brozovic lontano da Milano e dal nerazzurro. Il giocatore, infatti, secondo le indiscrezioni di calciomercato, potrebbe essere coinvolto in uno scambio che riguarderebbe anche l’ex milanista Frank Kessiè – anche se l’agenzia dell’ivoriano ha smentito con forza questa possibilità.

Di fatto, però, Epic Brozo, ha le idee molto chiare sul da farsi e vuole farlo capire fin da subito. Domani, infatti, il giocatore, dovrebbe avere una chance nell’undici iniziale al posto di Mkhitaryan. Proprio per questo, per lo stesso centrocampista croato, si prospetta una seconda parte di stagione della verità.

Brozovic-Inter, il croato coinvolto nello scambio con Kessiè? Il giocatore ha le idee molto chiare sul da farsi

Come detto, le voci che vorrebbero il futuro di Brozovic lontano da Milano si fanno sempre più insistenti. Ma secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, Brozovic non ha la minima intenzione di lasciare l’Inter, anche in virtù dell’ultimo rinnovo effettuato. Il giocatore, come anticipato, dovrebbe partire titolare nella partita contro la Sampdoria.

Proprio la sfida di domani, potrebbe essere l’occasione per lui di far vedere quello che ha fatto in passato, con le sue geometrie ed i chilometri macinati. L’Inter ha trovato un Calhanoglu deluxe davanti alla difesa, ma siamo sicuri che Inzaghi è molto più che contento di riavere finalmente a disposizione il suo metronomo e schermo davanti alla difesa. Domani vedremo se davvero il giocatore partirà da titolare.