Brozovic-Inter, croato non più imprescindibile? I nerazzurri stanno maturando questa idea

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/02/2023

Brozovic-Inter, i nerazzurri riflettono sulla posizione del croato. Dopo essere mancato dal primo minuto dalla partita d’andata contro l’Udinese, Marcelo Brozovic, ieri sera, si è ripreso le chiavi del centrocampo. Un giocatore importante per Inzaghi che dovrà esserlo specie per la corsa alla qualificazione in un posto per la prossima Champions League e per andare il più avanti possibile nella massima competizione europea.

C’è da dire, però, che in queste ultime settimane, si è spesso parlato di un possibile addio all’Inter del centrocampista croato. Addirittura, a gennaio, ci sarebbe stato anche qualche chiacchierata con il Barcellona per poter mettere in piedi uno scambio che avrebbe coinvolto anche il centrocampista ex Milan, Frank Kessiè. Ma, al netto di quelle che sono le voci odierne, è vero che la società nerazzurra sta facendo le proprie riflessioni in merito al futuro di Epic Brozo.

Brozovic-Inter, futuro tutto da interpretare: in viale della Liberazione stanno facendo le loro valutazioni su un’eventuale partenza del centrocampista croato

Dunque, la posizione di Brozovic, non sarebbe più intoccabile. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, l’Inter starebbe facendo tutte le valutazioni del caso in merito al futuro del ragazzo. In questa stagione, Brozovic, non c’è praticamente quasi mai stato e, per fortuna di Inzaghi, l’exploit di Calhanoglu, ha permesso di avere una grande garanzia in quel ruolo.

Il croato, in questo momento, va per le 31 primavere e non è più un giocatore che può migliorare il suo rendimento o che ha il meglio di sè da dare in campo. Il Barcellona, che lo ha cercato a lungo, potrebbe tornare alla carica questa estate. Vedremo se davvero sarà la volta in cui le strade tra Brozovic e l’Inter si separano. Di sicuro, in viale della Liberazione, è un pensiero che si sta considerando.