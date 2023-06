Brozovic-Inter, arriva anche il saluto della Curva Nord per il centrocampista croato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/06/2023

Brozovic-Inter, la Curva Nord dice addio al centrocampista croato. La giornata di oggi è quella in cui si è definitivamente sbloccato il passaggio di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Il centrocampista croato, in otto anni e mezzo, ha fatto vedere cose meravigliose in mezzo al campo, oltre a farsi voler bene dai tifosi sia per l’impegno in campo, sia per il personaggio “anti-vip” creatosi attorno.

Proprio in queste ore, dopo tanti saluti da parte dei tifosi sui vari social, è arrivato anche quello della Curva Nord. Il tifo organizzato interista ha voluto mandare il proprio addio a Brozovic e ringraziarlo per quanto fatto in campo per la causa nerazzurra.

Ecco quanto riportato dalla Curva Nord: “Non finiremo mai di ringraziarti per il calcio che ci hai fatto vedere. Hai sempre sudato la maglia dal primo all’ultimo giorno. Grazie Marcelo, buona fortuna”.