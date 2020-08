Bosz, all. Bayer Leverkusen: "Possiamo vincere l'Europa League"

Questa sera, dalla sfida tra Glasgow Rangers e Bayer Leverkusen, uscirà la sfidante dell'Inter nei quarti di finale di Europa League. I tedeschi partono con un netto vantaggio grazie alla vittoria per 3-1 dell'andata, ma fare pronostici nelle notti europee è sempre un azzardo. Il tecnico del Bayer, Peter Bosz, sembra però molto fiducioso sul cammino nella competizione della sua squadra; ecco le sue parole ai microfoni di Dazn.

"La mia squadra è in forma; la pausa è durata solo due settimane e la condizione non era completamente persa. Abbiamo ancora la possibilità di vincere un titolo, l'atmosfera è buona. La squadra più temibile? Al momento ho guardato solo i Rengers: tutti dicono che il ritorno sia una formalità ma so per certo che nel calcio nulla è scontato".

Il tecnico dunque non si è voluto sbilanciare sul prossimo turno, anche se i tedeschi questa sera partono sicuramente favoriti per il passaggio ai quarti. L'Inter comunque potrà godersi lo spettacolo, conscia del fatto di essersi già guadagnata il pass per le final eight della manifestazione.