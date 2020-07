Borja Valero, Inter l'uomo che non ti aspettavi di avere

Di questo periodo, l'anno scorso, si stava parlando di Borja Valero come di un corpo estraneo nella creatura di Conte che stava nascendo. Certamente non era il centrocampista per caratteristiche ed età adatto all'idea di calcio dell'allora nuovo tecnico. La sua avventura all'Inter, con solo un anno di contratto rimanente, sembrava giunta al termine. Alla fine rimase in nerazzurro solamente perchè un suo ritorno alla Fiorentina o al Villarreal vennero ostacolati da un ingaggio troppo alto per le casse di queste società.

L'inizio di stagione certificò il pensiero comune; per Borja lo spazio fu inesistente, ad eccezione di qualche scampolo di recupero. Nel mese di novembre la svolta. Gli infortuni di Barella, Sensi e Gagliardini misero in grande difficoltà il centrocampo nerazzurro. Conte si ritrovò con i soli Brozovic e Vecino disponibili e dovette ricorrere al buon Borja Valero nella più totale delle emergenze in un momento delicato della stagione, con la decisiva trasferta di Champions a Praga alle porte. Borja Valero rispose presente, dimostrando, oltre alla sua consueta classe e tecnica, mai messa in dubbio, una grande condizione atletica.

Un Borja Valero brillante fisicamente come mai prima, infatti, lui stesso ammise di non essersi mai sentito così bene a livello fisico. Da quel momento, per tutto il mese di dicembre, Borja giocò titolare e segnò anche un gol contro la sua ex Fiorentina. Da qui Conte capì che avrebbe potuto contare su un elemento in più nella rosa, che alla lunga divenne fondamentale.

I compagni di reparto si sono alternati in infermeria e a casa per squalifica, Borja invece è sempre stato presente. Ha aspettato il suo momento e ha risposto come un calciatore vero deve fare, sul campo. Stando ai rumors, un addio quasi certo ad inizio stagione si sta trasformando in una riconferma per la prossima stagione, cosa che meriterebbe. Sicuramente lo spazio si ridurrebbe ulteriormente con nuovi acquisti, ma in un gruppo che ha bisogno di crescere anche mentalmente una figura così può dare un'enorme mano. Per cui, come ha detto Conte, w San Borja Valero!