Borja Valero e l'Inter insieme per un altro anno: pronto il rinnovo

L'edizione online della Gazzetta riporta quest'oggi importanti novità sul futuro di Borja Valero, il cui futuro potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre. Il giocatore spagnolo ha iniziato la stagione ai margini della squadra, partendo in ultima fila nelle gerarchie di Antonio Conte. La situazione adesso si è completamente ribaltata, e l'ex Fiorentina è diventato ormai un pilastro nel gioco del tecnico leccese.

Anche ieri, in un match complicato come quello contro il Napoli, Borja Valero è partito titolare al posto di Eriksen sulla trequarti; ennesimo segnale dell'alta considerazione del tecnico, il quale, solo pochi giorni fa, ha lodato davanti alle telecamere l'operato del centrocampista spagnolo.

Impiegato in mezzo al campo o sulla trequarti non fa differenza, le prestazioni del numero 31 sono cresciute esponenzialmente nelle ultime settimane, e adesso arriva il giusto premio per il duro lavoro. Secondo la Gazzetta infatti, sarebbe già pronto il rinnovo di contratto che legherà Borja Valero e l'Inter per un'altra stagione.