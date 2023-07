Bisseck-Inter, il difensore tedesco non nasconde il suo entusiasmo: le parole al mondo nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/07/2023

Bisseck-Inter, tutto l’entusiasmo del difensore tedesco. Quattro volti nuovi per la squadra nerazzurra di questa stagione che si appresta a cambiare parecchio all’interno della rosa. Tra questi, il più giovane, è quello di Yann Bisseck. Il difensore capitano dell’Under 21 tedesca fin da subito ha mostrato tutto il suo entusiasmo per essere arrivato a Milano e ha intenzione di ripagare appieno la fiducia che è stata riposta in lui.

Proprio per questo, nella giornata di oggi, ci ha tenuto ha fare un ringraziamento, attraverso i propri canali social, a tutto il mondo Inter, dai dirigenti fino ad arrivare ai tifosi. Promettendo di dare il massimo e di lavorare sodo per la causa nerazzurra.

Ecco le parole di Bisseck: “Sono ancora sopraffatto dalla sensazione di essere un nerazzurro adesso. ingrazio i dirigenti e i responsabili dell’Inter per la fiducia che hanno riposto in me e prometto a tutti i interisti che darò sempre il massimo per voi e per la società! Naturalmente, un grande ringraziamento va anche ai miei amici e alla mia famiglia, nonché alla dodici_sm per il supporto incondizionato e il buon lavoro nei momenti buoni e cattivi! Ora è tempo di mettersi al lavoro e ci vediamo presto al Giuseppe-Meazza! FORZA INTER!”.