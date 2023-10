Benfica-Inter, un big dei portoghesi salta la sfida: per lui 2023 terminato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/10/2023

Benfica-Inter, un big dei portoghesi salta la sfida. Mentre i nerazzurri si preparano per la complicatissima sfida di campionato di Bergamo contro l’Atalanta dell’ex dal dente avvelenato, Giampiero Gasperini, arrivano delle novità per quanto riguarda un’avversaria dei nerazzurri in Champions League. Infatti, arrivano brutte notizie dall’infermeria per quanto riguarda il Benfica.

La squadra portoghese, infatti, sarà costretta perdere per tutto il 2023, il suo esterno d’attacco, David Neres. Il brasiliano, al minuto 60 della partita di campionato contro la Casa Pia, è stato costretto ad uscire dal campo per un problema fisico. Gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese, A Bola, sicuramente il giocatore sarà costretto a saltare tutte le partite del 2023, ma c’è di più.

Infatti, pare che la società abbia deciso di ricorrere ad intervento chirurgico per evitare ipotetici rischi con una cura di tipo conservativo. I tempi di recupero, in questo caso, sarebbero ulteriormente incerti. Come è facilmente immaginabile, il giocatore salterà i prossimi impegni, tra cui anche quelli, importantissimi, in Champions League contro la Real Sociedad e contro l’Inter in casa. Una perdita grave per il tecnico delle aquile, Schmidt, che dovrà rinunciare ad un giocatore fondamentale per il proprio scacchiere tattico e ad un’arma offensiva particolarmente pericolosa.