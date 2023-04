Benfica Inter, problemi in difesa: 2 assenze pesanti. E un top non al meglio

di Davide Currenti, pubblicato il: 10/04/2023

Benfica Inter, domani sera andrà in scena l’andata dei quarti di finale. Schmidt e Inzaghi sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Entrambi i tecnici devono fare i conti con assenze pesanti, tra infortuni e squalifiche.

In casa nerazzurra mancheranno Skriniar e Calhanoglu, mentre tra i portoghesi non saranno del match Otamendi (squalificato) e Bah. Per l’esterno destro, una distorsione al ginocchio con lesione del collaterale mediale.

Benfica Inter, Grimaldo titolare?

Altra situazione da tenere monitorata in casa Benfica riguarda l’esterno sinistro Grimaldo. Il calciatore non è al meglio. Solo lavoro in palestra, ma il tecnico Schmidt spera di averlo a disposizione dal primo minuto.

Il Benfica arriva a questo quarto di finale con metà difesa titolare out e con l’incognita Grimaldo. Stando alle ultime notizie sulla probabile formazione, al posto dell’infortunato Bah dovrebbe giocare l’ex Verona e Fiorentina Gilberto, mentre al centro della difesa, in coppia con il giovane Antonio Silva dovrebbe esserci Morato.