Benfica-Inter, il giornalista tesse le lodi di Inzaghi. E su Bastoni…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/04/2023

Benfica-Inter, ancora festa nell’ambiente nerazzurro dopo la vittoria di ieri sera. Un risultato, per certi versi, a sorpresa quello ottenuto ieri sera dalla formazione nerazzurra. Un 2-0 fuori casa dopo una partita dominata contro una formazione che, alla vigilia, era data da tutti come la favorita. L’Inter, ieri sera, ha dimostrato di essere ancora viva, soprattutto in certi propri interpreti.

Ma che, ieri, ha meritato questo risultato, è stato soprattutto il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. L’allenatore, a causa dell’andamento altalenante in campionato, è stato spesso vittima di critiche, talvolta anche pesanti e accanite. Oggi, tutti i quotidiani hanno parlato del suo capolavoro tattico di ieri sera. E anche Gianluca Di Marzio ha tessuto le lodi dell’ex Lazio.

Benfica-Inter, la soddisfazione continua il giorno dopo: Di Marzio tesse le lodi di Inzaghi e parla anche di Bastoni

Dunque, dopo la vittoria fondamentale di ieri sera, in casa nerazzurra è tornato un po’ più di serenità nel clima dello spogliatoio. Una vittoria che consente di guardare con ottimismo alla possibilità di giocare la semifinale di Champions League. Ma per Gianluca Di Marzio, il vero capolavoro è stato di Inzaghi. Infatti, tante sono state le critiche accanite da parte della stampa e non solo nei suoi confronti.

Ma lo stesso Inzaghi ha ammesso di sapere da chi partono queste critiche e ha voglia di dimostrare che queste sono state sbagliate facendo un finale di stagione all’altezza. Intanto, un protagonista della serata, è stato anche Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, ieri, era molto sorridente per aver avuto il premio di man of the match. In tribuna c’era anche il suo entourage, in un periodo importante per parlare di rinnovo. Infatti, se la storia tra le parti vuole andare avanti, il prolungamento dovrà essere obbligatorio in questi mesi, altrimenti si può aprire la via della cessione.