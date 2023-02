Bastoni, più chiaro di così! Le parole del difensore non lasciano dubbi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/02/2023

Bastoni ormai è una certezza all’interno della rosa nerazzurra di cui è diventato una colonna imprescindibile. Dopo un avvio di stagione non semplicissimo, il difensore sinistro ha ripreso a viaggiare su rendimenti altissimi.

In un’intervista a Sport Mediaset ha fatto il punto sulla sua situazione all’Inter, club con il quale ha il contratto in scadenza nel 2025 ( qui le novità di giornata ).

Bastoni, il futuro è nerazzurro e in campionato mai dire mai. Importante il rientro di Lukaku.

Il difensore ha iniziato l’intervista parlando del derby che ha rilanciato l’Inter al secondo posto in classifica. “Sapevamo dell’importanza del derby – ha detto Bastoni- Al di là dei tre punti, era impornatet dare un segnale a noi stessi, anche perché dopo Riyad non siamo riusciti a dare continuità a causa della sconfitta contro l’Empoli. Dunque, era fondamentale vincere il derby”.

Per lui è proprio la continuità il fattore che è mancato ai nerazzurri in campionato, motivo con il quale si spiega il ritardo di tredici punti dal Napoli. Proprio in casa contro i partenopei, per Bastoni, c’è stata la dimostrazione che l’Inter se la può giocare con chiunque.

Per quanto riguarda le ambizioni scudetto, il difensore non si è nascosto, sottolineando come purtroppo il divario sia ampio. Ha dichiarato che lui e i suoi compagni hanno voglia di vincere da qui a fine stagione e poi vedranno come si sarà comportata la squadra di Spalletti.

Per quanto riguarda la sua carriera in nerazzurro, Bastoni ha detto: “Mi sento soddisfatto, io e la mia famiglia stiamo bene qui. Per adesso va tutto bene.”

Infine ha chiosato sul rientro di Romelu Lukaku. Per Bastoni il suo infortunio è stato più grave del previsto e ha dovuto lavorare molto per tornare e si è detto certo che Big Rom darà una grande mano alla squadra da qui a giugno.