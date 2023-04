Bastoni-Inter, l’agente manda un messaggio ai dirigenti: che parole sul rinnovo!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Bastoni-Inter, si lavora ancora per trovare una quadra sul rinnovo. Nei giorni scorsi, l’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, ha incontrato la dirigenza nerazzurra per quanto riguarda il primo incontro per il rinnovo. Un meeting interlocutorio in cui, lo stesso agente, ha affermato come la volontà sia quella di andare avanti insieme.

Di fatto, nonostante le parole rassicuranti, il tifoso nerazzurro è parecchio preoccupato per la situazione, dal momento che anche Skriniar aveva detto lo stesso per poi accasarsi con il Paris Saint-Germain. Intanto, proprio oggi, Tullio Tinti ha parlato ancora del rinnovo e ha voluto mandare un messaggio alla società nerazzurra.

Bastoni-Inter, l’agente del giocatore manda un messaggio in viale della Liberazione: parole chiare sul rinnovo

Dunque, tra Bastoni e l’Inter ci sono discorsi in corso per arrivare ad un rinnovo sul contratto. Se questo non dovesse arrivare nel corso dell’estate, allora l’ipotesi cessione potrebbe diventare davvero concreta per non ripetere un nuovo caso Skriniar. Proprio di questo, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato l’agente del giocatore, Tullio Tinti.

Ecco il messaggio recapitato alla società: “Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l’hanno portato i club. I contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale. A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista”.