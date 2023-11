Bastoni-Inter, il difensore rischia un lungo stop: ecco quanto può restare fuori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/11/2023

Bastoni-Inter, il difensore rischia un lungo stop. In casa nerazzurra sono ore di forte apprensione. Infatti, nella serata di ieri, è stato reso ufficiale il risentimento muscolare al polpaccio per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato monitorato dallo staff medico della nazionale italiana e lo stesso avverrà con quello del club nerazzurro.

I tifosi e, soprattutto, Simone Inzaghi sperano di rivederlo in campo già alla ripresa del campionato nel match contro la Juventus. Un big match importantissimo specie per la classifica. Ma secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, le cose non stanno così. Infatti, servirà un vero e proprio miracolo per vedere il ragazzo in campo all’Allianz Stadium.

Il polpaccio è un punto delicato che in genere chiede parecchio recupero. Proprio per questo, il rischio alto è che Bastoni possa saltare anche le sfide contro il Benfica in Champions League e contro il Napoli in campionato. In attesa di conferme ufficiali, questa sarebbe una vera tegola per i nerazzurri che avranno un periodo molto faticoso e ricco di impegni importanti e che dovranno già rinunciare ad un giocatore del calibro di Pavard che sarà assente per tutto il 2023.

Insomma, notizia peggiore non poteva esserci. Dopo Pavard, anche Bastoni dovrebbe saltare il derby d’Italia.