Bastoni-Inter, il difensore dice tutto: dallo scudetto ai nuovi, il difensore punta in alto!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/07/2023

Bastoni-Inter, il difensore parla a tutto tondo. Mentre è impegnato con la squadra nella preparazione della partita contro il Paris Saint-Germain nella tournèe giapponese, Alessandro Bastoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato a tutto tondo della squadra nerazzurra, tra nuovi giocatori, obiettivo scudetto e mancanze della scorsa stagione. Ecco le parole del difensore nerazzurro.

Sulla squadra: “Ci vuole tempo, siamo ancora all’inizio, ma io su questa Inter non ho dubbi”.

Sui tanti cambiamenti della rosa: “In effetti tanti interpreti sono diversi, sono andati via giocatori importanti fuori e dentro il campo. Ma ci siamo noi, adesso. Sta a noi che siamo qui far capire a chi è arrivato e a chi arriverà cosa significa giocare per l’Inter e stare a Milano. E poi, nello specifico, dobbiamo aiutare l’allenatore e far sì che i nuovi compagni capiscano in fretta il nostro modo di giocare ormai collaudato”.

Sul lavoro della squadra: “Siamo soddisfatti tutti, per quel che ho avuto modo di vedere è arrivata gente che ha voglia di lavorare e imparare. Il tempo è necessario, ma non ho dubbi che saranno tutti all’altezza”.

Su Bisseck: “Lo avete visto tutti. Ha una grande forza fisica, è bravo, ha spazio e tempo per migliorare moltissimo. Contiamo tanto su di lui”.

Sullo scudetto: “Siamo all’Inter, vincere è un dovere. E dunque pensiamo a portare a casa il maggior numero di partite possibili. Su questo dobbiamo mettere la testa, il resto arriverà di conseguenza. Vedremo tra qualche mese a che punto saremo, poi si capirà tutto. Ma se la mentalità sarà questa, non ho dubbi che l’Inter sarà in corsa per il vertice”.

Sulla scorsa stagione: “Certamente, vogliamo correre subito. Per la verità anche lo scorso anno avremmo voluto, ma qualcosa non è andato”.

Sugli errori della scorsa stagione: “Abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale. Abbiamo peccato di presunzione, probabilmente derivata dagli anni precedenti. Questo non puoi permettertelo, in Serie A. Ma vedrete che quest’anno non ripeteremo quell’errore”,

Su quale Inter si vedrà contro il Monza: “Rivedremo l’Inter che è scesa in campo da gennaio in poi. Salvo poche eccezioni, sempre compatta, con la voglia di aiutarsi tutti, di lottare uno per l’altro. Abbiamo l’obbligo di provare a essere sempre quella squadra”.