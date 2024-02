Barella-Inter, novità sul rinnovo: la posizione del giocatore. E i tempi non saranno brevi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/02/2024

Barella-Inter, c’è una novità sul rinnovo del centrocampista. L’entusiasmo per la vittoria di ieri contro la Salernitana, ha proiettato la squadra nerazzurra ad arrivare allo scontro di Champions League contro l’Atletico Madrid nelle migliori condizioni mentali possibili. Una partita complicatissima, quella contro la squadra del Cholo Simeone, che adesso non sa più soltanto difendere, ma anche attaccare e fornire un bel gioco.

Proprio per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, uno dei protagonisti in campo, sarà sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista sardo agirà sicuramente da mezz’ala destra nella partita di martedì. Ma per lui, oltre al campo, c’è in ballo anche il rinnovo di contratto. Il rapporto con il club nerazzurro, infatti, termina nel giugno del 2026 e la società sta provando a blindare il ragazzo anche per gli anni successivi.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Barella avrebbe aperto di buon grado alla possibilità di poter prolungare il suo rapporto con il club. Di fatto, però. i tempi della trattativa non saranno affatto brevi. Nessuna complicazione del caso, sia ben chiaro, ma entrambe le parti hanno convenuto di mettere al primo posto il campo e gli obiettivi della squadra, ovvero, arrivare alla seconda stella e provare a raggiungere nuovamente la finale di Champions League, magari invertendo il risultato.