Barella-Inter, il suo atteggiamento fa discutere: l’opinione di Biasin

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/02/2023

Barella-Inter, il centrocampista al centro di nuove polemiche. Il pareggio di ieri contro la Sampdoria, ha lasciato strascichi di nervosismo in casa nerazzurra. La prova di questo è stata, sicuramente, la lite avvenuta tra Nicolò Barella, reo di aver sbracciato troppo e di essersi lamentato spesso con i compagni, e Romelu Lukaku. Proprio per questo, il giorno dopo, il numero 23 nerazzurro è al centro di polemiche dopo quelle che, per lo stesso motivo, avevano caratterizzato l’inizio della stagione.

Allora, infatti, tante erano state le reazioni scomposte del calciatore, ma tutto si era risolto con il confronto tra giocatori avuto prima della partita di Champions League contro il Barcellona e poi vinta. Adesso, proprio quando si è vicini alla doppia e complicatissima sfida contro il Porto, ci si augura che si possa arrivare allo stesso epilogo.

Barella-Inter, nuove polemiche per il centrocampista sardo dopo la lite con Lukaku: il commenti di Biasin

Come detto, la reazione di Barella non è piaciuta sia all’interno dello spogliatoio, sia all’esterno. In tanti hanno commentato i gesti del ragazzo e, tra questi, anche il giornalista di Libero, molto esperto delle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, che sui suoi profili social, ha espresso il suo parere sullo stesso Barella.

Ecco quanto detto da Biasin: “Tre personalissime considerazioni su Barella che si incazza in campo: – Barella deve certamente imparare a controllarsi. – In campo vorrei sempre 11 Barella. – Forza Barella”. Insomma, nessuno discute la forza di un giocatore importante per la rosa nerazzurra, ma certi atteggiamenti sono ritornati e non fanno bene alla squadra. Si spera in un incontro risolutore tra le parti coinvolte che possa rimettere le cose al proprio posto. Perchè c’è una stagione da terminare al meglio.