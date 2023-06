Barella-Inter, il centrocampista orgoglio nerazzurro: il retroscena di mercato sulle offerte ricevute

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/06/2023

Barella-Inter, c’è un retroscena sul centrocampista sardo. Questa estate si sta rivelando difficoltosa, per quanto riguarda la società nerazzurra, in merito al calciomercato. Infatti, come di consueto, l’ordine del presidente Steven Zhang, è stato quello di dover cedere per poter acquistare qualcuno. Non la più bella notizia per una squadra che, fino a qualche giorno fa, si giocava una finale di Champions League.

Ma così è e i dirigenti stanno provando in qualche modo a far quadrare i conti e consegnare a Simone Inzaghi una squadra che possa essere ancora competitiva sui vari fronti. Sul fronte uscite, c’è stato un giocatore che è stato cercato da tante squadre di Premier, ovvero Nicolò Barella. Il centrocampista sardo si sta affermando come uno dei migliori nel proprio ruolo.

Ed è per questo che tante sirene sono suonate in viale della Liberazione. Soprattutto il Newcastle, prima di virare su Sandro Tonali, ha provato ad acquistare Barella, ma senza successo. Il giocatore ha deciso di rimanere fermamente a Milano. E proprio di questo ha parlato, oggi, Sky Sport UK. L’emittente, infatti, ha sottolineato come parecchie squadre inglesi vorrebbero avere Barella tra le proprie fila, ma questo non sarà possibile.

Una fonte molto vicina al giocatore ha confermato come lo stesso Barella si vede solo a Milano e come la sua intenzione per il futuro sia quella di diventare una leggenda della squadra nerazzurra. Insomma, tra le tante difficoltà, una luce. Barella vuole diventare una bandiera dell’Inter. Ovviamente, questo, non è certo che accada. Ma di sicuro l’intenzione del giocatore è chiara. I tifosi si augurano che possa essere lo stesso per proprietà e dirigenza.