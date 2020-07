Atalanta-Inter, nerazzurri verso Bergamo con due dubbi

Atalanta-Inter sarà un match fondamentale per entrambe le squadre. In palio il secondo posto e 10 milioni di euro. Oggi l'Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo il giorno di riposo concesso da Conte. Il tecnico salentino dovrà studiare bene gli undici da inserire al Gewiss Staidum, perchè quattro giorni dopo volerà a Gelsenkirchen per giocare gli ottavi di Europa League contro il Getafe e occorrerà anche risparmiare le forze in vista di quest'impegno.

Skriniar rileverà D'Ambrosio nel terzetto difensivo che sarà completato da De Vrij e Bastoni, con Handanovic in porta. Conferme per Candreva e Biraghi sulle fasce come per Brozovic e Barella a centrocampo. Inamovibile Lukaku davanti. I due dubbi che Conte si porterà dietro fino all'ultimo riguardano chi sarà il partner del belga in attacco e chi occuperà il ruolo di trequartista.

Per l'attacco il favorito è Lautaro su Sanchez, visto la determinazione con cui il Toro è entrato e ha trovato il gol contro il Napoli, mentre Eriksen dovrebbe essere prefrito a Borja per il ruolo di trequartista. Quindi si va verso un rilancio del danese da titolare dopo che con il Napoli il suo minutaggio è stato molto ridotto.