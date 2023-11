Atalanta-Inter, le pagelle: Calha lucidissimo, Lautaro top player, Darmian decisivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/11/2023

Atalanta-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Una vittoria preziosissima per la squadra di Inzaghi che riesce a portarsi a più cinque sulla Juventus che domani sarà impegnata contro la Fiorentina. Tre punti d’oro contro una squadra molto ostica. Di seguito, ecco i voti della squadra nerazzurra.

SOMMER, 6,5: Quando è chiamato in causa, risponde sempre presente. Salva bene su Lookman. Sul gol non può nulla.

PAVARD, 6: Partita sicura fino al momento della sostituzione per un infortunio che non fa ben sperare.

DE VRIJ, 6: Scamacca, contro di lui, non la vede mai. Sul gol non può nulla.

ACERBI, 5,5: Nel primo tempo fa buona guardia su Koopmeiners che non riesce ad essere pericoloso. Nella ripresa Gasperini sposta Lookman dalla sua parte e soffre terribilmente.

DUMFRIES, 6: Meno arrembante rispetto alla partita contro la Roma. Ogni tanto è impreciso, ma copre sempre bene.

BARELLA, 6: Partita in cui controlla più che offendere. Il centrocampo atalantino la mette sulla lotta, lui gestisce. Va bene così.

CALHANOGLU, 7: La palla per Darmian che causa il rigore è geniale. Freddo dal dischetto, porta in vantaggio la squadra. Solita regia cristallina e lucidità nella corrida atalantina.

MKHITARYAN, 6,5: Prima parte di partita in apnea per la grande pressione dell’Atalanta. Dopo il gol del vantaggio, si sblocca e sale in cattedra con palle riconquistate – suo l’assist per il gol di Lautaro – slalom e possessi intelligenti.

DIMARCO, 5,5: Si nota quasi sempre per le palle lanciate direttamente sulle punte in fase di impostazione. Rischia di andare in gol con un gran tiro dalla distanza. Ingenuo sul gol di Scamacca. Ci si aspetta di più da lui.

LAUTARO, 7: Nel primo tempo non si vede mai. Poi comincia a carburare e prima gli annullano un gol per giusto fuorigioco, poi la perla per il raddoppio in nerazzurro. Giocatore totale.

THURAM, 6: Partita di sacrificio in cui è sempre raddoppiato dalla difesa atalantina. Nel finale di partita, poteva essere più preciso nell’assist a Sanchez.

DARMIAN, 6,5: Entra e subito si conquista il calcio di rigore che porta in vantaggio i nerazzurri.

CARLOS AUGUSTO, 6: Sta in controllo della corsia in una fase in cui l’Atalanta spinge.

FRATTESI, 5,5: Entra, ma non riesce ad incidere.

SANCHEZ, 5,5: Spreca un’occasione d’oro in cui poteva servire il meglio posizionato Thuram. Poi va vicino al tris.

ASLLANI SV