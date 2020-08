Atalanta-Inter, Conte: "Grande soddisfazione per il percorso della squadra"

Antonio Conte si mostra molto soddisfatto del campionato dell'Inter:" Grande soddisfazione per il percorso della squadra, per i 43 punti fuori casa, per la miglior difesa, il secondo miglior attacco, meno sconfitte di tutti, tanti punti recuperati sulle altre squadre. Merito ai ragazzi, a tutta l'Inter. 82 punti non si vedevano da tanto da queste parti".

Dichiara però che con la Juventus vede ancora molta distanza:"Il gap con la Juventus c'è, ed è ancora importante. E' importante essere equilibrati, abbiamo migliorato molto e a fine stagione faremo le valutazioni, non solo tecniche. Ringrazio questo gruppo che ha fatto tanto".

Sulla vittoria di oggi con l'Atalanta ma soprattutto sulla prestazione e sull'atteggiamento si mostra molto entusiasta:" La mia squadra deve andare sempre avanti e mai indietreggiare come abbiamo fatto nel secondo tempo all'andata. Faccio i complimenti all'Atalanta e a Gasperini per quello che hanno fatto e stanno facendo.Noi abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista, i ragazzi sono stati eccezionali, nonostante abbiano ricevuto tante critiche ingiuste",

Chiude regalando un pensiero ai suoi attaccanti ed in particolare a Lukaku: "E' un attaccante forte, lo volevo dal Chelsea .E' un giocatore atipico, perchè nonostante la sua struttura ha una velocità da giocatore di football americano, può ancora migliorare negli stop e in tante piccole cose. Se voi sapeste cosa ho dovuto fare per farmelo prendere. Oggi bravissimi anche Lautaro e Sanchez."