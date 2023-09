Asllani-Inter, il centrocampista fa una rivelazione di mercato. E sul derby di sabato…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/09/2023

Asllani-Inter, il centrocampista parla dopo la partita della sua Albania. Il momento in casa Inter è sicuramente dei migliori. Le tre vittorie ottenute nelle prime tre partite di campionato, avvalorano la crescita della squadra e testimoniano l’ottimo lavoro fatto fino a questo momento, specie dopo tanti cambiamenti della rosa sul mercato.

E, a proposito di mercato, uno dei giocatori che, nelle ultime ore, sarebbe potuto uscire dalla rosa di Simone Inzaghi era sicuramente Kristjan Asllani. L’ex centrocampista dell’Empoli, infatti, reclamava spazio ed era pronto a fare le valigie in prestito per trovare continuità altrove. Di fatto, almeno secondo quanto detto dai media, il mancato arrivo di Maxime Lopez in nerazzurro – poi approdato alla Fiorentina – ha fatto sì che il classe 2002 rimanesse ad Appiano Gentile.

Ma proprio dell’eventualità di lasciare Milano, ha parlato lo stesso Asllani, dopo la fine della partita della sua Albania, ai microfoni di Klan Tv, dove ha fatto un commento anche sull’imminente derby di campionato che si giocherà sabato contro il Milan.

Ecco le parole di Asslani: “Avete letto anche sui media italiani. Certo, c’era la possibilità del prestito, ma dopo aver parlato con la società sono rimasto all’Inter. E questo è il mio grande sogno. Ora ho Calhanoglu davanti e questo mi aiuta molto. Derby? Il Milan è una squadra di grandissima qualità, sarà una bellissima partita. Siamo forti, sono fiducioso che faremo bene e che daremo il massimo”.