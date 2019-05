Allegri non riconfermato dalla Juve? All'Inter non interessa: il motivo

E' senza dubbio la notizia giornata: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus in vista della stagione 2019/2020. Il comunicato del club bianconero, apparso questa mattina sul sito ufficiale, ha letteralmente smosso le acque del calcio italiano e non solo.

E' vero, la rottura tra l'ex tecnico del Milan e il club torinese era preannunciata, ma è chiaro che adesso che la cosa è diventata ufficiale, in Italia e in Europa si darà il via ad un valzer di panchine.

L'Inter dal canto suo resta spettatrice non interessata: con o senza Allegri alla Juventus, il preferito è e resta Antonio Conte.