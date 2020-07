Allegri: "Lautaro sta facendo bene all'Inter, ma la maglia del Barça pesa"

L'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è il protagonista di un'intervista uscita questa mattina sul quotidiano spagnolo Marca. Tra i vari temi toccati dal tecnico toscano c'è anche il futuro di Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona, anche se al momento sembra sempre più improbabile un suo approdo in Catalogna già quest'estate. Di seguito le parole di Allegri:

"Lautaro sta facendo molto bene all'Inter in questo momento, ma vedremo se un giorno potrà dimostrare le sue qualità al Camp Nou. Sicuramente ha tutto per avere successo. La maglia del Barcellona pesa molto e ogni giocatore al mondo deve avere forza e personalità per indossarla".

Queste le parole del tecnico italiano sul Toro nerazzurro. Il futuro di Lautaro è ancora tutto da decifrare, l'unica certezza è che il Barça dovrà presentare all'Inter un'offerta monstre se vorrà davvero fare di lui l'erede di Suarez.