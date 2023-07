Inter, senti Zenga: l’ex nerazzurro consiglia sul nuovo portiere da acquistare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/07/2023

Inter, Walter Zenga dice la sua sul futuro portiere della squadra. In questo momento del mercato, uno dei temi caldi in casa nerazzurra è sicuramente quello inerente ai nuovi portieri da acquistare. Andato via Onana, accasatosi al Manchester United, così come Handanovic per la fine del contratto, in viale della Liberazione si sta cercando di trovare i profili giusti.

I nomi sono sempre quelli di Sommer del Bayern Monaco e di Trubin dello Shakhtar Donetsk, per cui ci sono delle trattative dalla non facile conclusione positiva nonostante gli accordi raggiunti con i due calciatori. Intanto, attraverso le storie del proprio profilo Instagram, l’ex portiere e leggenda nerazzurra, Walter Zenga, ha parlato della sua preferenza per la porta, facendo un nome assolutamente a sorpresa.

Ecco le parole di Zenga: “In tanti mi avete chiesto quale portiere preferisco. Tra tutti quelli nominati per caratteristiche tecniche, professionalità e qualità preferisco Audero. Cosa ne pensate? Vi fidate di me?”.

Audero è un profilo che la società sta monitorando nel caso in cui non andassero a buon fine i due piani A. Zenga conosce bene il ragazzo per averlo allenato quando sedeva sulla panchina della Sampdoria. Chissà che la sua preferenza non possa essere reale.