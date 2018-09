(Inter News) Zhang Jindong, una festa memorabile, Suning vicino alle stelle

(Inter News) Un party epico, Zhang scatenato

(Inter News) Ormai lo abbiamo capito anche qua da noi, i cinesi quando fanno le cose le fanno per bene ( Mr.Li a parte). Ne ha dato una dimostrazione Zhang Jindong, patron del gruppo Suning, che ha voluto festeggiare gli strepitosi risultati raggiunti dal suo gruppo. Un party epico svoltosi a Nachino per accogliere i 250 mila collaboratori e festeggiare insieme a loro. Tanto per dare un’idea delle dimensioni della festa, 100 droni si sono levati in volo per andare a formare la scritta Suning vicino alle stelle, là dove Zhang sta riportando anche l’Inter.

Zhang Jindong è entrato in scena tra il tripudio delle migliaia di persone e poco dopo ha abbandonato ogni formalità per condividere con la sua gente la festa fino in fondo. Via giacca e cravatta, è restato in maglietta bianca e corona di fiori al collo per scatenarsi in canti e balli sul palco.

E se capitasse che l’Inter…?

Alla mega festa era presente Javier Zanetti, che alla fine dell’evento ha parlato del clima che ha trovato. L’ex capitano ha espresso tutta la sua felicità per poter essere stato presente all’evento che gli ha permesso di entrare a pieno nel mondo di Suning. Zanetti ha espresso la convinzione che proprio il gruppo cinese riporterà il club nerazzurro ad essere competitivo ai massimi livelli già fin da questa stagione.

Nel vedere le immagini della festa non si può fare a meno di pensare cosa sarebbero capaci di mettere in piedi i manager cinesi ove mai l’Inter dovesse… Basta,fermiamoci, la scaramanzia lo consiglia.