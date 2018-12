Inter News: Zhang e Agnelli, obbiettivi comuni in Europa

(Inter News) Al di là della cronaca sul derby d’Italia di ieri, la Gazzetta dello Sport di oggi propone il nuovo scenario che si sta delineando tra Inter e Juventus. Via le scorie di Calciopoli, frutto avvelenato di un tempo ormai andato e costruzione di una sintonia in grado di portare risultati positivi per tutti.

I due presidenti più giovani della serie A, 43 anni Andrea Agnelli, 29 Steven Zhang, erano i veri protagonisti sugli spalti dello Stadium . Il primo lanciato verso l’apice della sua carriera presidenziale, l’altro all’inizio di un percorso altrettanto ambizioso.

Secondo la Gazzetta il rapporto tra i due è basato su obbiettivi comuni di politica calcistica interna ed europea.

“ L’Inter ha sostenuto l’elezione di Agnelli a presidente dell’Eca, comunque non in discussione, e Agnelli è stato tra i più favorevoli alla nomina di Zhang jr nel Club Competition Committee, il comitato che si occupa delle competizioni europee. Juventus e Inter sono state unite sulla riforma della Champions e sulle modifiche alla struttura delle coppe, con l’introduzione della terza competizione e il progetto Superchampions.”

Che succederà con Marotta?

Anche in Italia qualcosa si è mosso in questa direzione.

“In autunno ha addirittura proposto Massimo Moratti, con cui ha familiarità da quando era bambino, come nuovo presidente federale. Juve e Inter in Lega siedono vicine per tradizione e, in termini generali, fanno parte del fronte anti-Lotito. Hanno condiviso la posizione favorevole alla nomina di un commissario e la volontà di rinnovamento che ha portato al nuovo statuto”.

Anche sulle seconde squadre la posizione è stata comune, anche se la Juve è partita subito a differenza dei nerazzurri. Diversità di vedute invece sui “tappetini” pubblicitari ai lati delle porte ma senza grandi polemiche. Ora il punto interrogativo vero è l’arrivo di Beppe Marotta in Corso Vittorio Emanuele ed il suo ruolo, per verificare se ciò costituirà benzina per il percorso di avvicinamento tra i due club o se si tratterà di un bastone tra i raggi della ruota.

Fonte Gazzetta dello Sport