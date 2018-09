Inter News, Wanda imbufalita sull’attacco di Mughini:”non devi..”

Duro battibecco tra Wanda ed il giornalista juventino

E’ sempre l’occasione per aprire un battibecco tra un’interista ed uno juventino. E’ accaduto anche ieri sera, durante la trasmissione Tiki Taka in onda su Italia 1, tra Gianpiero Mughini e Wanda Nara. Tutto è nato quando si parlava di Gonzalo Higuain, centravanti argentino in forza al Milan. Un paragone tra numeri 9 che l’opinionista ha infiammato con queste frasi:

Leggo sui giornali, perché non ho avuto modo di vedere le partite in questo periodo, sono un po’ digiuno di calcio giocato, che Higuain fa la sua parte anche non con i gol rispetto al compagno della nostra amica Wanda”.

Wanda ribatte

La risposta della moglie agente del capitano dell‘Inter non si è fatta attendere.Wanda Nara ha difeso il suo compagno con un feroce attacco:

“Ma tu non devi leggere i giornali, devi guardare le partite. Non hai neanche visto il gol di Mauro contro il Tottenham, non devi leggere sui giornali, devi guardare. Quello non è calcio, il calcio sono le partite non le foto. Abbiamo visto il gol di Mauro in foto e lui ha detto che non l’ha neanche visto”.

Per l’ennesima volta il centravanti nerazzurro era stato criticato perché poco partecipe alla manovra della squadra rispetto al collega rossonero.