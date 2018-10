Inter news, Vieri zittisce tutti: “Niente di fortuito, il gol di Icardi è…”

Vieri sul gol vittoria di Icardi

Christian Vieri, ospite d’eccezione di Pierluigi Pardo a Tiki Taka, ha parlato della vittoria dell’Inter nel derby. Non poteva mancare la discussione sull’uscita di Gigi Donnarumma che ha permesso a Mauro Icardi di far gol. L’ex bomber con il numero 32 ha spiegato che non è colpa di nessuno, soltanto merito di Icardi e Vecino. Queste le parole:

” Niente di fortuito, il gol di Icardi è voluto ed è frutto di un’idea e di una soluzione più volte provata. Vecino crossa al centro perchè è consapevole che Icardi c’è, infatti, il traversone è teso e di prima intenzione. L’uruguaiano guarda soltanto la palla e mette in mezzo un pallone tesissimo, difficile da valutare per il portiere rossonero. L’Inter tenta spesso questa soluzione con gli esterni perchè tutti sanno che Icardi è presente in area. Il traversone di Vecino è un capolavoro, che metterebbe in difficoltà chiunque, soprattutto difensori e portiere.

Queste le parole dell’ex bomber nerazzurro che incorona la vittoria nerazzurra e conferma il dominio della squadra di Luciano Spalletti.

Fonte Mediaset