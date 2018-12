(Inter News) Valverde, frecciata velenosa all’Inter (Gds)

Inter: Valverde infastidito dalle voci

(Inter News) Anche il tecnico del Barcellona Valverde ha parlato oggi in conferenza stampa prima della gara con il Tottenham. Il suo Barca è già qualificato con la certezza del primo posto nel girone e a questo riguardo il tecnico blaugrana si è dimostrato alquanto infastidito dalle notizie provenienti dall’Italia sul possibile utilizzo di diverse riserve. La Gazzetta dello Sport riporta la frecciata che Valverde ha indirizzato verso Milano proprio per questo:

“Capisco le preoccupazioni dell’Inter, però se erano tanto preoccupati potevano evitare di perdere col Tottenham. Se avessero pareggiato o vinto a Wembley oggi tutti questi discorsi non si farebbero”.

Dopodiche il tecnico spagnolo ha cambiato registro ed è tornato a rassicurare l’opinione pubblica sulla correttezza del Barca. Valverde ha ricordato come l’immagine di top club ed il prestigio del Barcellona trovino le loro fondamenta proprio nella massima competizione europea.

Per questo il rispetto della lealtà dei suoi uomini deve essere fuori di ogni dubbio. Il DNA del Barca parla chiaro, giocherà solo per vincere come ha fatto già altre volte in cui si è trovato nella situazione di essere già qualificato in anticipo.

Per essere più convincente il mister spagnolo ha ricordato un episodio dello scorso anno, quando al Camp Nou scese lo Sporting Lisbona. I portoghesi erano nelle stesse condizioni del Tottenham ma alla fine fu il Barca a portare a casa i tre punti. “L’Inter non ha niente da temere, giochi chi giochi” ha concluso Valverde.

(Fonte Gazzetta dello Sport)

(Inter News)