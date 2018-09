Inter news, una caduta di stile:” Il migliore dell’Inter? Mazzoleni”

Arbitraggio sbagliato

L’Inter ha sconfitto la Fiorentina nell’anticipo del sesto turno in un match che ha riservato innumerevoli polemiche. Tutto è nato dopo il rigore concesso ai nerazzurri per un fallo di mano di Victor Hugo. Su tale episodio è intervenuto il presidente esecutivo dei viola Mario Cognini che ha affermato frasi molto dure:

“E’ stata una bellissima partita, se non ci fosse stato l’arbitro le due squadre si sarebbero rispettate di più e avrebbero dato uno spettacolo ancora maggiore. Secondo me è stata una direzione assolutamente insufficiente e in certi momenti anche provocatoria, per cui il risultato è assolutamente bugiardo… Noi non lo accettiamo, se non per quello che riguarda la prestazione di una squadra che, pur avendo una giovane età, ha dimostrato ancora una volta di saper stare in campo. Eravamo anche riusciti a recuperare uno svantaggio immeritato…

Il migliore in campo per l’Inter è stato sicuramente Mazzoleni. Non mi riferisco ad un episodio in particolare, ma a tutta la gestione della partita: ci sono stati dei momenti in cui era evidente che l’arbitro volesse gestirla a senso unico. Il Var crea dei mostri, protagonismo manifestato all’ennesima potenza“

Parole durissime per il direttore di gara Mazzoleni, ritenuto responsabile di non aver estratto anche il cartellino rosso ad Asamoah per doppia ammonizione.