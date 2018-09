(Inter News) Un gol da urlo per il giovane nerazzurro

Inter News: Karamoh, golazo appena entrato

(Inter News) Ha vissuto l’ultimo mercato estivo sulle montagne russe. Va, no resta, va in prestito, macchè Spalletti lo vuole qui ancora. Alla fine, complice il rifiuto di Candreva di andare al Monaco è toccato a Yann Karamoh fare le valigie. Prestito annuale al Bordeaux, un anno per crescere, per mettere in cascina minuti ed esperienze che gli torneranno utili per tornare alla Scala del calcio.

Yann ha impiegato poco a dimostrare di che pasta è fatto. Oggi è entrato a venti minuti dalla fine nella trasferta di Guingump e poco dopo si è preso il Bordeaux. Una palla scodellata in area in verticale, lui con lo stop ha anticipato il difensore, ha evitato il portiere avversario spostandosi sulla destra e da posizione quasi impossibile ha infilato sul secondo palo il gol del 2 a 1 per i suoi. Una vera ciliegina, una delizia per gli occhi dei tifosi del Bordeaux ma anche per quelli nerazzurri.

Nel dopo gara Karamoh ha parlato così a BeinSports: “Segnare è stato davvero bello, era un gol difficile da segnare. Quando ho ricevuto il pallone non pensavo di arrivare così velocemente davanti alla porta. Era un po’ di tempo che non giocavo una partita, sono entrato in Europa League giovedì, è stato bello, e ora ho giocato ancora di più. Spero sia una buona stagione per noi. La differenza oggi l’hanno fatta i giocatori che sono subentrati. Non solo io, anche Nico De Preville. Gli attaccanti hanno fatto gol ed è positivo per tutti”.

Fonte BeinSports