(Inter News) Un dietro le quinte clamoroso, il nerazzurro era vicino alla Juve

(Inter News) L’agente di Brozovic conferma

(Inter News) Nell’imminenza del derby di’Italia di venerdì prossimo, il sito JuveNews.eu ha intervistato Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic. Dopo i complimenti al connazionale Modric che ieri ha vinto il Pallone d’oro, Bicanic ha parlato di Juventus Inter di venerdì prossimo. Un big match che vede la presenza in campo di molti campioni e che l’agente si augura possa essere risolto proprio da Marcelo.

Secondo Bicanic sarà un grande spettacolo con una Juventus fortissima e i rivali nerazzurri che potranno dire la loro fino al termine del campionato. Poi il discorso si è incentrato su Brozovic, che il suo agente ha definito un “tuttocampista” per la sua duttilità e la capacità di giocare ad altissimi livelli in più zone del campo. A suo avviso Marcelo non ha ancora espresso il meglio di sé, i suoi 26 anni parlano di un giocatore che può ancora migliorare.

Quando a Bicanic è stato chiesto se Brozovic nel 2016 sia stato davvero trattato dalla Juventus, la sua risposta è stata chiarissima:“Sì, è stato vicino al trasferimento, ma questo è normale nella vita professionale di un calciatore ma questo ormai appartiene al passato”.

E anche nel post mondiale le offerte non sono mancate, E’ stato proprio il centrocampista a far valere la sua volontà di restare a Milano che lui considera ormai la sua città, l’Inter come una famiglia e in più quest’anno c’è anche l’enorme incentivo dello scenario della Champions League.

Fonte Juvenews.eu