Inter news, nella serata dedicata al Gran Galà del calcio, il centravanti nerazzurro ha vinto il premio per il gol più bello della passata stagione

Inter news, al Gran Galà del calcio Mauro Icardi ha vinto il premio per il gol più bello della stagione 2017/2018. L’attaccante nerazzurro ha trionfato grazie alla splendida rete di tacco segnata a Genova contro la Sampdoria. Un match che ha visto il capitano dell’Inter mettere a segno ben 4 reti, con la netta vittoria dei nerazzurri 5-0.

Oltre a questo premio, Icardi è stato inserito nella formazione dell’anno. Il centravanti nerazzurro non è stato l’unico giocatore dell’Inter presente. Inserito anche Joao Cancelo come terzino destro.

Questi i migliori giocatori: Alisson; Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Alex Sandro; Nainggolan, Pjanic, Milinkovic-Savic; Dybala; Icardi, Immobile.

Massimiliano Allegri ha vinto il premio come miglior allenatore. Alisson si è aggiudicato il premio come miglior portiere del campionato passato. Sandro Tonali, giocatore del Brescia e seguito dall’Inter, ha vinto il premio come miglior giovane del campionato cadetto. Come miglior arbitro è stato premiato Gianluca Rocchi.