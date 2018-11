Inter news, tre nerazzurri su quattro sorridono: serata quasi perfetta

Inter news, buone notizie per tre giocatori nerazzurri, una serata positiva per loro, solo un nerazzurro non felice

Inter news, fine settimana dedicato alla Nations League e alle amichevoli internazionali. Questa sera sono stati quattro i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. De Vrij con l’Olanda, Skriniar con la Slovacchia, Miranda con il Brasile e Vecino con l’Uruguay.

Una serata che ha visto risultati positivi per tre giocatori. L’Olanda ha sconfitto 2-0 in casa la Francia campione del mondo. Una vittoria che proietta la squadra di Koeman al secondo posto nel gruppo A. Sarà decisivo l’ultimo match contro la Germania per ambire al primo posto e alla qualificazione alle semifinali di Nations League. In questo match, Stefan de Vrij non ha giocato. Il tecnico olandese ha puntato sulla coppia centrale composta da de Ligt e Van Dijk.

Skriniar, Miranda e Vecino

La Slovacchia di Milan Skriniar si riscatta dopo due ko consecutivi e ottiene una vittoria fondamentale contro l’Ucraina (già promossa in League A, ndr) per evitare la retrocessione in League C. E’ finita 4-1 per i padroni di casa, con il difensore nerazzurro che ha giocato tutto l’incontro. Ora, per la Slovacchia sarà decisiva la trasferta in Repubblica Ceca, un derby delicato che non potrà essere perso dagli slovacchi, se non vorranno retrocedere in League C.

E’ terminata da pochi minuti l’amichevole di lusso tra il Brasile di Joao Miranda e l’Uruguay di Matias Vecino giocata all’Emirates Stadium di Londra. Sorride il difensore brasiliano, con i verdeoro che hanno vinto 1-0, grazie al calcio di rigore segnato da Neymar al 76°. Novanta minuti per Miranda, ottantacinque per Vecino, ammonito nel corso del match e sostituito da Valverde.