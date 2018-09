Inter News: Thohir in uscita, Steven Zhang verso la presidenza

Inter News: avviato il percorso per la sostituzione

(Inter News) “Il cda (dell’Inter) ha il presidente Erick Thohir verso l’uscita e Stevan Zhang designato successore”. Così il Corriere della Sera presenta gli esiti del CdA nerazzurro svoltosi ieri. Con l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 inizia il percorso che si concluderà il 26 ottobre, data fissata per l’Assemblea che sarà chiamata a ratificare il rendiconto e, soprattutto, a nominare il nuovo board.

Quello attuale va infatti in scadenza in questo periodo e tutto lascia pensare che ci saranno novità sostanziali.

Sembra arrivata al termine l’esperienza presidenziale di Erik Thohir. Il magnate indonesiano ha conservato la carica di vertice in seno al club anche dopo l’arrivo del gruppo Suning ma adesso le cose dovrebbero cambiare radicalmente. Thohir è in trattativa per cedere il pacchetto azionario tuttora in suo possesso ma al di là di questo non sarà più lui sul ponte di comando nerazzurro.

Steven Zhang sul ponte di comando

La svolta sarebbe rappresentata da Steven Zhang, rampollo del patron del gruppo Suning, da due anni costantemente impegnato nella gestione della società. Il suo arrivo al vertice porterà senza dubbio effetti positivi nell’operatività societaria. La catena di comando sarà semplificata, il giovane Zhang potrà contare sul contatto diretto ed immediato con la famiglia. Elementi che dovrebbero significare decisioni assai più veloci e ed efficaci, specie in ottica di mercato.

La giovane età di Steven Zhang apporterà poi inevitabilmente quel tasso di entusiasmo e dinamismo che ogni giovane manager porta con sé. Elemento di grande importanza in un mondo dove occorre correre più degli altri per non ritrovarsi con il cerino in mano.

Ultimo tassello ma non di minore importanza, Steven Zhang ha dimostrato già in diverse occasioni di essere emotivamente coinvolto a pieno nelle vicende nerazzurre. L’emozione che lo attanagliò all’Olimpico la sera della conquista del posto in Champions è ancora viva nella memoria dei tifosi. Un bel passo avanti rispetto agli ultimi anni, in cui Thohir è stato completamente assente, a migliaia di chilometri ma pur sempre essendo suo il nome formalmente alla guida del club.