Inter News: 10 mila punti vendita in Cina

(Inter News) Un nuovo straordinario traguardo per Suning. Con quello aperto recentemente a Changzhou il gruppo di Mr. Zhang Jindong è arrivato al negozio numero 10 mila. Un colosso che continua la propria espansione in tutta la Cina, raggiungendo un numero di consumatori sempre maggiore.

Il gruppo ha festeggiato l’evento con un post in cui compare tutta la dirigenza del gruppo sopra ad un enorme cartello con il numero 10.000 e con queste parole:”Suning ha recentemente aperto il suo 10.000esimo negozio di mattoni e malta a Changzhou, in Cina. Fornisce una soluzione completa per tutte le esigenze della famiglia, tra cui elettrodomestici, elettronica, prodotti di base, baby e altri servizi per i clienti.”

Il gruppo Suning continua dunque il proprio trend di espansione commerciale, confortato da risultati economici strepitosi. Un’azienda all’avanguardia, con l’Inter fiore all’occhiello nel mondo sportivo occidentale. La recente partecipazione al China Expo ha dimostrato come l’impero di Mr. Jindong sia fermamente intenzionato a favorire sempre più la penetrazione nel paese della grande muraglia anche del brand nerazzurro.