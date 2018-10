Inter news, Suarez tira, Brozovic si sdraia e Messi ride: la GIF è pronta

Ancora una mossa “epic”

Marcelo Brozovic è sicuramente il calciatore con più fantasia nel campo e fuori. Un’altra brillante prova, quella di ieri contro il Barcellona, è sicuramente il calciatore con più fantasia nel campo e fuori. Un’altra brillante prova, quella di ieri contro il Barcellona, accompagnata da una decisione quasi surreale. Il croato, infatti, in occasione della punizione calciata da Luis Suarez, si è sdraiato per non far passare la palla sotto la barriera. Una vera e propria scena epica che ha reso protagonista anche l’assente di lusso, Lionel Messi. L’ argentino, solitamente il prescelto per battere le punizioni, era spettatore per l’infortunio al braccio destro e, anche lui in quel frangente, è stato davvero sorpreso dalla decisione del centrocampista nerazzurra.

Una reazione che ha letteralmente spopolato sul web, che ha subito proceduto con la creazione di una GIF,rappresentante proprio la reazione del numero 10 del Barcellona. Inosomma, che Brozovic fosse il re dei social è ormai cosa nota ma, sorprendere anche un certo Leo Messi è possibile soltanto a pochi.

On a loop. Forever. Please. pic.twitter.com/LJiWv4OuyW — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 24, 2018