Inter News: Strepitosa Wanda Nara, ecco come ha affrontato Marotta

Inter News: Wanda Nara sempre più protagonista

Inter News: Il sito della Gazzetta dello Sport torna sulla trasmissione Tiki Taka di ieri sera e su uno degli interventi di Wanda Nara. La moglie di Icardi ha parlato della partita che attende l’Inter domani sera ad Eindhoven che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del girone. Ma siccome la notizia del giorno era l’avvicendamento di Marotta ai vertici della Juventus, la ragazza ha ricordato anche il suo primo incontro con l’ormai ex Ad bianconero.

“Marotta? L’ho incontrato per caso una volta ad un premio per il capocannoniere con Mauro: l’ho salutato e ho cambiato posto con mio figlio e ho messo lui in mezzo.

Icardi e Lautaro ok

Poi Wanda ha parlato della coesistenza di Maurito con Lautaro Martinez: “Lautaro e Icardi insieme? Penso di sì, è l’idea della squadra: Lautaro quando è arrivato voleva giocare con Mauro. In Argentina ha fatto tanti gol e un successo enorme con un 9 come Mauro, Lisandro Lopez: è abituato a giocare con un 9. Devono trovarsi, stanno lavorando, ma penso possano giocare insieme. E’ un’alternativa più, questa soluzione di turnover sta funzionando: anche Mauro è contento che non ci sia più Icardi-dipendenza, la squadra può andare anche senza di lui. Mauro è tranquillo per questo.

E infine è tornata sulla rivalità con la Juventus. “Inter o Juve? E’ più emozionante andare a vedere una partita dell’Inter, con la Juve vai a vedere una partita in cui già sai che sono bravi. L’emozione che ti dà l’Inter non te la dà la Juve”.

Fonte: Gazzetta.it