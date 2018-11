Inter news, spazzate via tutte le voci: netta presa di posizione dell’agente di Lautaro

Inter news, l’agente del giocatore argentino ha parlato del rapporto tra Spalletti e Lautaro e del suo futuro

Inter news, Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di FcInter1908. L’attaccante argentino non sta trovando molto spazio in questa prima parte di stagione e le voci di un possibile addio a gennaio in prestito iniziano a circolare.

A spazzare via tutte queste voci è stato l’agente del giocatore. Ecco le sue parole a FcInter1908: “Non ci sono problemi tra Spalletti e Lautaro. Possibile partenza a gennaio in prestito? Impossibile, non si muove. Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è molto contento”.

Una dichiarazione netta, una presa di posizione chiara e decisa da parte dell’agente. Lautaro sta dimostrando il suo valore, l’inserimento nel calcio italiano migliora di giorno in giorno. Per l’attaccante ex Racing Club de Avellaneda sono due le reti messe a segno in seria A, contro Cagliari e Frosinone.

Nell’ultimo turno di campionato, proprio contro il Frosinone, Lautaro ha impreziosito la sua partita con un bellissimo assist di tacco nell’azione del vantaggio nerazzurro siglato da Keita. Il giocatore argentino è stato decisivo anche contro il Barcellona in Champions League. Da una bella giocata sulla destra è nato il gol del pareggio firmato da Icardi.

L’avventura di Lautaro all’Inter è solo all’inizio: il giocatore è e sarà importante nello scacchiere nerazzurro.