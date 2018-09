(Inter News) Spalletti, un paragone un po’ azzardato per il laterale

Inter News: Spalletti entusiasta

(Inter News) Al termine di Inter Cagliari, Luciano Spalletti è stato intervistato da Inter TV. Il mister nerazzurro ha inquadrato così la gara e la prestazione di alcuni singoli.

“Ho un po’ rischiato, schierando dal primo minuto giocatori che avevano poco minutaggio alle spalle. Ma loro hanno fatto le cose per bene, si sono impegnati per dare equilibrio alla squadra ed hanno ripagato la mia fiducia: posso puntare su di loro”.

I complimenti per Dalbert, forse anche troppi

“Quando abbiamo perso il possesso della palla, la difesa si è fatta trovare pronta ed ha pulito le palle sporche. Sono contento di D’Ambrosio, che ha spinto tantissimo, e di Dalbert, il quale ha sfornato una grande prova. Miranda e De Vrij? Hanno giocato molto bene”.

“Dalbert è un ragazzo giovane, il pubblico gli ha dato fiducia oggi. Ha una grande corsa ed un buon piede: nel suo tiro rivedo le doti di Roberto Carlos. Poi è chiaro che deve affinare la sua qualità, ma la classe c’è”.

Su Radja Nainggolan il mister è ancora piuttosto critico: “Oggi gli darei 6-. Lui è uno che può fare molto di più, può dare una mano maggiore alla squadra: ha perso dei palloni che gente come lui non deve perdere. Ha fatto una buona partita, chiaro, però io lo conosco bene e può fare molto di più”.

Non si può non concordare con il mister su tutto, o quasi. Dalbert ha giocato un’ottima partita, forse la più convincente da quando veste la maglia nerazzurra ma il paragone con un mostro come Roberto Carlos sembra, al momento, ancora un po’azzardato. Aspettiamo solo di dare ragione al mister in un futuro il più breve possibile.

Fonte Inter TV