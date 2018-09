(Inter News) Spalletti torna sul mercato

(Inter News) Sarà stata la gioia per le due vittorie infilate in extremis o forse la rabbia per la squalifica arrivata proprio oggi. Fatto sta che mister Spalletti, nella conferenza stampa pre gara non ha parlato solo di Inter Fiorentina. Sollecitato dai giornalisti è tornato anche sulle vicende dell’ultimo mercato con particolare riguardo al centrocampo, da mesi tornato regno incontrastato di Marcelo Brozovic.

Spalletti ha svelato che durante il mercato estivo l’Inter ha avuto diverse occasioni di prendere ottimi giocatori nel reparto centrale. L’idea poi non ha trovato realizzazione perché non aveva alcun senso prendere giocatori tanto per fare numero perché lì c’è Brozo e lui ha tutte le caratteristiche per prendersi la squadra sulle spalle con il ruolo delicatissimo di regista. Per il mister Marcelo sa giocare nel corto e negli spazi più lunghi, conosce di calcio, come si dice in gergo “ha la bussola” del gioco.

Brozovic, doti fisiche impressionanti

In più ha delle doti fisiche incredibili che gli permettono performance fisiche vietate a quasi tutti gli altri. I 16 km percorsi durante una gara dei mondiali ne sono la prova. Ovviamente – secondo Spalletti – uno sforzo fisico così intenso fa perdere un po’ di qualità, cosa che Brozovic deve imparare ad evitare. Il suo compito è quello di stare “nel recinto centrale” dove passa il maggior numero di azioni e lui deve imparare a gestirle con intelligenza.