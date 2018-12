Inter News: Spalletti spiega il cambio Politano Borja valero

Inter News: Inter ancora errori nell’interpretazione della gara

Inter News: Nel dopo gara di Juventus Inter, Luciano Spalletti ha analizzato con freddezza le ragioni della sconfitta. Troppi errori dei nerazzurri, questo il senso delle sue parole. Secondo il mister la squadra manca ancora di continuità, specialmente nell’interpretazione di alcuni momenti importanti della gara.

“Mentre la Juve, al di là del fare o non fare gol, quelle interpretazioni non lo sbaglia mai. Siamo stati puniti dai troppi errori nostri in uscita, in fase di impostazione. Questi dettagli, alla fine, fanno la differenza.

Come in occasione del gol, un esempio di eccessiva leggerezza: Cancelo si è liberato alle spalle della retroguardia, mentre noi non eravamo allineati e avevamo alcuni elementi che in campo parlavano tra di loro».

Poi il mister nerazzurro è tornato sui singoli. Ha elogiato Icardi per la partecipazione al gioco, ben diversa rispetto ad altre occasioni nel cercare il fraseggio con i compagni. E infine uno dei momenti clou della gara, una sostituzione che in casa nerazzurra ha sollevato numerose perplessità. “Il cambio Politano-Borja Valero? Lo spagnolo ha caratteristiche uniche nella nostra rosa, è il miglior elemento quando hai bisogno di palleggio in mezzo al campo”.