Inter news, Spalletti sorride: due titolari sono già alla Pinetina

L’Inter prepara il derby

L’Inter continua gli allenamenti e Luciano Spalletti ritrova ad Appiano due titolari. Si tratta di Kwadwo Asaomoh ed Ivan Perisic. I due calciatori hanno anticipato il loro rientro dalla rispettive nazionali e, saranno a disposizione del tecnico toscano per preparare il derby di domenica. Non è stata di certo entusiasmante l’inizio stagione del croato che, esclusi i due gol, è apparso sempre sottotono.

Per Spalletti, però, è inamovibile e sarà suo compito motivarlo e ricaricarlo per il big match di domenica. Nessun problema per il ghanese, da subito in forma partita e al centro degli schemi tattici dei nerazzurri. In attesa di ritrovare tutti i titolari, l’Inter è molto concentrata sulla sfida contro il Milan per confermare il buon lavoro del mese di ottobre. Al centro dell’attacco ci sarà sicuramente Mauro Icardi, al quale serviranno gli assist degli esterni per far male ancora ai rossoneri. Sulla corsia destra, invece, scalpita Matteo Politano che non è neanche stato convocato da Roberto Mancini per gli impegni contro Ucraina e Polonia.