Inter News: tra Parma e Tottenham, le scelte di Spalletti

(Inter News) Inizia il periodo di fuoco per l’Inter, con la ripresa del campionato con il Parma sabato prossimo e l’inizio del girone di Champions League. Sky Sport presenta il momento nerazzurro facendo riferimento non solo al duplice impegno dei prossimi giorni ma in un’ottica di medio periodo, con nerazzurri che si troveranno ad affrontare dopo il Tottenahm la Samp a Genova, la Fiorentina nel turno infrasettimanale, il Cagliari e immediatamente il PSV Eindhoven. Un piccolo ciclo che dovrà parlare chiaro sulle ambizioni dell’Inter.

Sky ha poi preso in esame la possibile formazione che Spalletti potrebbe scegliere per affrontare il Parma. Scelta che, naturalmente, sarà fatta con un occhio di attenzione all’incontro di tre giorni dopo e dunque con qualche rotazione. La più sicura dovrebbe essere quella relativa a Gagliardini, escluso dalla lista Champions per i ben noti motivi relativi al FFP e dunque quasi certo di un posto da titolare sabato prossimo.

Icardi in dubbio, Dalbert no

Capitolo infortunati: Asamoah non è al 100% dunque anche lui potrebbe accomodarsi in panchina con il Parma, almeno all’inizio. Spalletti ha incassato le polemiche sull’impiego di Dalbert ed ha stimolato il brasiliano con tutte le armi psicologiche di cui dispone. Di sicuro il mister non è uomo da ascoltare gli spifferi della strada, dunque più che possibile rivedere Dalbert fin dal primo minuto anche sabato in Emilia.

A maggior ragione se Vrsaljko dovesse dare forfait completo e restare fuori dalla lista dei convocati, anche solo a titolo precauzionale. Icardi ha lavorato a parte oggi, domani sarà per lui l’unico allenamento in gruppo . E’possibile che il capitano spinga per esserci con il Parma. Spalletti dovrà valutare le sue condizioni e quelle di Lautaro Martinez pensando anche a martedì sera. Non dovrebbe sorprendere più di tanto vedere il capitano tenuto a riposo e Keita di nuovo schierato al centro della linea avanzata.

Fonte Sky Sport