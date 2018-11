Inter news, Spalletti rivoluziona la squadra: adesso sono tutti titolari

Spalletti si fida del turnover

Luciano Spalletti prepara la sfida di sabato contro il Genoa, pensando anche al Barcellona. Il giorno 6 novembre Icardi e compgni affronteranno gli spagnoli per l’impegno di Champions League a San Siro. Per questo motivo, contro i liguri giocheranno anche quelli con meno minutaggio. Rientreranno in difesa Danilo D’Ambrosio, Stefan De Vrij e la novità Dalbert. A centrocampo, invece, spazio a Roberto Gagliardini in mediana. Possibile che si riveda anche Lautaro Martienez, ancora non è chiaro se alle spalle di Mauro Icardi o al posto del capitano. In caso di staffetta, sulla trequarti sarà rinnovata la fiducia a Joao Mario. Candreva e Keita Balde potrebbero far rifiatare Ivan Perisic e Matteo Politano.

Nel frattempo, sarà da valutare anche Marcelo Brozovic che è quello con maggior minutaggio. Il croato è in piena forma e, dopo il gol alla Lazio, fare a meno di lui è quasi impossibile. Martedì ci sarà il Barcellona e qualificarsi agli ottavi resta fondamentale Teoria giusta se i nerazzurri non fossero secondi in classifica a meno sei punti dalla Juventus. Spalletti è stato chiaro:

“Nessun calo di concentrazione, giocando ogni partita con la stessa mentalità vincente.”