Inter news, Spalletti precisa il ruolo di Keita: ultima possibilità per il futuro

Nell’orchestra nerazzurra c’è una nota stonata

L’Inter ha chiuso un ciclo davvero intenso con ben sei vittorie consecutive. Dopo la sosta si riprenderà subito con il derby e per questo motivo sarà fondamentale lavorare bene in questi 13 giorni. Rispetto allo scorso anno, la squadra di Spalletti può contare sulla forza di tutto l’organico che dimostra di andare in gol anche quando Mauro Icardi non gioca o non è al meglio.

L’unica nota stonata è quella relativa a Keita Balde. Il senegalese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, sembra fuori dai radar tecnici ed in rare occasioni è stato schierato dal primo minuto. Ieri ha avuto una chance da titolare sulla fascia destra ma ha anche sprecato malamente una nitida azione da gol. L’ex Lazio dimostra di aver perso consapevolezza e sicurezza nei propri mezzi.

Il ruolo di Keita

Dopo il triplice fischio, è stato chiesto a Spalletti il ruolo più congeniale alle caratteristiche del numero 14 nerazzurro. il tecnico di Certaldo ha risposto:

” Keita è un giocatore molto rapido, capace di strappare anche per 50 metri con un fisico importantissimo. Pecca nel ripiegare e nel coprire ma ha qualità importanti- E’ fortissimo”

Probabilmente il ruolo da esterno alto, soprattutto a destra, lo limita notevolmente. Il ragazzo preferisce giocare a sinistra per saltare l’uomo e potersi accentrare, infatti l’occasione da gol è avvenuta in quella posizione. l’ideale sarebbe la seconda punta dietro ad Icardi. Dopo la sosta, si capirà come verrà gestito altrimenti il riscatto sarà sempre più lontano. Per il riscatto sono richiesti 34 milioni di Euro.