Inter news, Spalletti ne convoca 22 per domani: assente il centrocampista

Spalletti non può contare sul centrocampista

Luciano Spalletti rende nota la lista dei convocati che partiranno per la trasferta di domani contro la Lazio all’Olimpico. 22 i calciatori che saranno a disposizione del tecnico di Certaldo per il match contro la Lazio che vale il terzo posto.Manca all’appello Radja Nainggolan, ancora alle prese con l’infortunio subito nel derby contro il Milan. Sulla gara è ancora previsto un possibile rinvio a causa dell’allerta meteo presente su Roma. Questa la lista ufficiale dei nomi:

Per quanto riguarda i probabili undici, salgono le quotazioni di Keita Balde alle spalle di Mauro Icardi o sulla corsia mancina. Per il senegalese sarebbe un match davvero importante, considerato il passato in bianco-celeste.