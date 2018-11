Inter news, Spalletti introduce il Genoa in conferenza

Le parole del tecnico

Luciano Spalletti parlerà live in conferenza stampa presso il Centro Sportivo Suning , in vista del match di domani contro il Genoa, in programma alle ore 15 a San Siro. Sarà consentito l’accesso ai giornalisti e non ai fotografi. Molti i temi che verranno trattati anche in riferimenti al match di martedi prossimo contro il Barcellona.

Partita insidiosa

Il Genoa ha fatto ottime prestazioni e c’è voluto un gran Milan per vincere la partita.

Ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo dimostrare di essere forti non dirlo. Conta la garra che si mette in campo.

Rotazioni

Si, certo si cambierà qualcosa. Io però metto sempre in campo l’Inter.

Arrivo di Marotta

Sicuramente è un ottimo professionista. Potrebbe dare il suo contributo. Ci sono molti professionisti nell’Inter che potrebbero dare il proprio contributo alla Juve. Mi stupisce il fatto che Marotta andasse fuori dalla Juve, lo sapevano solo lì. Che venisse all’Inter lo sanno tutti. Bisogna riflettere.

In cosa credte negli spogliatoi

Dobbiamo diventare belli e forti. Dobbiamo dimostrare di meritare i nostri tifosi che sono sempre lì a fare la prima mossa.

Genoa come la Lazio nel modulo, ancora 4-3-3?

Con il 4-2-3-1 è relativo. Si può decidere di alzare il mediano o meno. L’imporatnte è giocare bene e fare un calcio pulito. Poi sono gli interpreti che contraddistinguono il modulo. I nostri calciatori sono forti e sarà l’intensità della partita a decidere il risultato.

Calciatori con maggior minutaggio. Joao Mario ancora?

Necessità nessuna. Stanno bene ma bisogna prevenire l’arrivare delle altre partite. Gestire le fatiche e fare qualche ragionamento. In questo momento sono tutti nelle possibilità di giocare soprattutto mentalmente.

Su Joao Mario, è più un discorso sulla testa del calciatore. La prova di lunedì, dopo tanta assenza, dimostra che i calciatori fanno un ottimo lavoro e ci sono teste sane.

Crescita dell’ultimo mese e mezzo. Domani gioca Lautaro?

Dobbiamo considerare le grandi prestazioni ma soprattutto quelle in cui abbiamo peccato ( Parma, Sassuolo).Bisogna analizzare bene ogni partita. I calciatori hanno fatto vedere che hanno imparato delle lezioni vissute in precedenza. Per vincere le partite, bisogna mettere tutto quello che si ha a disposizone. Lautaro fa parte di questo ragionamento. E’ un calciaotore di livello che ci può dare una gran mano perchè le partite ravvicinate sono tante. Bisogna sottilineare che viene scelto lui ,non che sia il sostituto di Icardi. Se scelgo Lautaro non è per far rifiatare Icardi ma perchè voglio lui.

Nainggolan

Sta facendo vedere il suo pezzo forte. Oggi si è allenato e ha fatto un lavoro supplementare. Ha ancora fastidio ma lo ha sopportato. In questo vorrei elogiare il lavoro dello staff medico. Lo hanno subito messo in campo ma domani difficilmente verrà impiegato, salvo situazioni estreme. Volendo potrebbe fare anche un trenta minuti domani. Ho un gruppo forte. Faccio giocare quelli che scelgo non i sostituti.

